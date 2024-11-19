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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Talisca hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Talisca hamlesi!

        Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için Talisca'yı gündemine aldı. Ayrıca sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri'ye Suudi kulüplerinden birçok ilgi var. İşte masadaki ihtimaller ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:17
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        Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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        Fenerbahçe yönetimi, kadroyu güçlendirmek için arayışlarına devam ederken gündeminin ilk sırasında Anderson Talisca var.

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        Al-Nassr’da forma giyen Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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        Hem oyuncunun menajeri hem de Al-Nassr ile sürdürülen temaslarda önemli ilerleme sağlandı.

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        Suudi Arabistan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca’nın yıllık maliyetini düşürmek için görüşmeler sürüyor.

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        Takım içindeki dengeleri bozmak istemeyen yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Al-Nassr’ın ödeyeceği kiralama formülü üzerinde duruyor.

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        Diğer yandan yaz döneminde Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri için de hareketlilik yaşanıyor.

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        Faslı golcü, birçok Suudi kulübün gündemine gelmiş durumda.

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        Ancak Fenerbahçe yönetimi, şu an için En-Nesyri'yi satmayı düşünmüyor ve Faslı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

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        En-Nesyri için masadaki rakamın 20 milyon euronun üzerinde olduğu öğrenildi. Talisca ve Youssef En-Nesyri için yürütülen görüşmelerde bire bir takas formülü gündemde değil.

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