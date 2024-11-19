Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Talisca hamlesi!
Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için Talisca'yı gündemine aldı. Ayrıca sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri'ye Suudi kulüplerinden birçok ilgi var. İşte masadaki ihtimaller ve detaylar...
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Fenerbahçe yönetimi, kadroyu güçlendirmek için arayışlarına devam ederken gündeminin ilk sırasında Anderson Talisca var.
Al-Nassr’da forma giyen Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Hem oyuncunun menajeri hem de Al-Nassr ile sürdürülen temaslarda önemli ilerleme sağlandı.
Suudi Arabistan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca’nın yıllık maliyetini düşürmek için görüşmeler sürüyor.
Takım içindeki dengeleri bozmak istemeyen yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Al-Nassr’ın ödeyeceği kiralama formülü üzerinde duruyor.
Diğer yandan yaz döneminde Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri için de hareketlilik yaşanıyor.
Faslı golcü, birçok Suudi kulübün gündemine gelmiş durumda.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, şu an için En-Nesyri'yi satmayı düşünmüyor ve Faslı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.