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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, John Arias için yeniden devrede! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, John Arias için yeniden devrede!

        Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de gündemlerinde olan Fluminense forması giyen Jhon Arias için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:41
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        Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

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        Takviye yapmak isteyen yönetim, güçlendirilecek bölgeleri de büyük ölçüde netleştirdi.

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        Teknik direktör Okan Buruk, kanatlarda forma giyebilen birçok oyuncu bulunmasına rağmen bir yabancı futbolcu daha alınmasını istiyor.

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        Sarı kırmızılılarda; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Roland Sallai forma yarışında yer alıyor.

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        Hakim Ziyech ise form durumu nedeniyle ilk tercih değil. Yıldız oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.

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        Yusuf Demir'in ise kiralanması bekleniyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarında Fluminense forması giyen Jhon Arias var.

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        Yaz döneminde de gündeme gelen Arias, kulübünün beklentileri nedeniyle transfer edilememişti.

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        Yeniden Brezilya ekibinin kapısını çalacak olan yönetim, bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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        Arias'ın da Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.

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        Jhon Arias, bu sezon Fluminense formasıyla 46 maçta forma giydi. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, takımına 13 gol 8 asistlik katkı sağladı.

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