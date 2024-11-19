Galatasaray, John Arias için yeniden devrede!
Galatasaray, ara transfer dönemi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaz döneminde de gündemlerinde olan Fluminense forması giyen Jhon Arias için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Takviye yapmak isteyen yönetim, güçlendirilecek bölgeleri de büyük ölçüde netleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, kanatlarda forma giyebilen birçok oyuncu bulunmasına rağmen bir yabancı futbolcu daha alınmasını istiyor.
Sarı kırmızılılarda; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Roland Sallai forma yarışında yer alıyor.
Hakim Ziyech ise form durumu nedeniyle ilk tercih değil. Yıldız oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.
Yusuf Demir'in ise kiralanması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarında Fluminense forması giyen Jhon Arias var.
Yaz döneminde de gündeme gelen Arias, kulübünün beklentileri nedeniyle transfer edilememişti.
Yeniden Brezilya ekibinin kapısını çalacak olan yönetim, bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.