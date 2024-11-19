Hepsiburada'nın satışı onaylandı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hanzade Vasfiye Doğan BOYNER’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Kazak Kaspi şirketi tarafından satın alma işlemlerine başlandığına dair açıklama gelmişti. Açıklamada işlem kapsamında, toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi. Hisse devir sözleşmesinin, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye'deki idari izinlerin alınmasına tabi olduğu ve kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklendiği de belirtilmişti.