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        Haberler Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı: Rus cephaneliği vuruldu | Dış Haberler

        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı: Rus cephaneliği vuruldu

        Ukrayna ordusu, ABD'de Başkan Biden yönetiminin ABD silahlarının uzun menzilli saldırılarda kullanılmasına izin vermesinin ardından Rusya'nın Karaçev kentindeki bir cephaneliği vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:46
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        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
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        Ukrayna ordusu gece saatlerinde Bryansk bölgesindeki Karaçev kenti yakınlarında bir Rus cephaneliğini vurduğunu açıkladı.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı hedef bölgede 12 ikincil patlama ve infilak kaydedildiğini bildirdi.

        ABD'nin 'füze' izni

        Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma izni verme kararı aldı.

        Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik balistik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin ülkesine tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlerle ilgili "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak." dedi.

        Kremlin ise ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin verme kararı almasını "gerginlikte yeni bir aşama" olarak nitelendirdi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlerle ilgili, Washington'un bu kararını "kesinlikle doğru" bulduğunu söyledi.

        ABD Başkanlık Seçimi'ni kazanan Donald Trump'ın ekibi ve Macaristan ise Başkan Biden'ın kararını eleştirdi.

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