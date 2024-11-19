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        Haberler Magazin Oyuncu Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı - Magazin haberleri

        Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı

        Oyuncu Sezgin Erdemir, Sultanbeyli'de trafikte durdurularak saldırıya uğradı. Karakola giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:11
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        Trafikte saldırıya uğradı
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        Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.

        Seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı.

        Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu. Ünlü oyuncu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

        Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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