Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
Real Madrid'de yeterli derecede forma süresi bulamayan Arda Güler'in geleceği netleşti. Madrid ekibinde başkan Florentino Perez'in duruma el koyduğu iddia edildi.
Real Madrid'de bu sezon beklediği forma şanslarını bulamadığı için mutsuz olduğu söylenen Arda Güler ile ilgili konuşan Florentino Perez, oyuncunun durumuna son noktayı koydu.
A Milli Takım'ın da yıldız futbolcusu Arda Güler'in devre arası transfer döneminde Real Madrid'den ayrılacağı söylentilerinin üzerine çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kurmaylarına Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi.
"REAL MADRID'DE KALACAK"
Florentino Perez'in Arda Güler ile ilgili iddialara "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Tartışma bitmiştir" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.
ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Yine ülke basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de belirtildi.
İtalyan teknik adam, Arda Güler'e ona duyduğu güvenin tam olduğunu söylerken oyuncusuna defansif yönde çalışmalar yapmasını tavsiye etti.