19 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımız ile şahsım arasında ayrışma yok. Aramızda hiçbir görüş ayrılığı olamaz
* TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek asgari ücretle ilgili taleplerini aktardı
* Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı
* Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladığını açıkladı
* Real Madrid'de yeterli derecede forma süresi bulamayan Arda Güler'in geleceği netleşti. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kurmaylarına Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi
* Ajda Pekkan, müzik sektörünü eleştirdi: Kimsede artık heyecan kalmamış. Herkes 'Nasıl para kazanırım, akşamı nasıl ederim? derdinde. İçlerinde o müzisyenlik yok çocukların
* Benzinin litre fiyatına 60 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugünden itibaren pompaya yansıdı