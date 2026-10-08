Bugün Ne Oldu? 8 Ekim 2026 haberleri: Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü - kontrollü yıkım yapılıyor, Binanın 4 katı kaçakmış, 43 bin fon yatırımcısının paraları ödendi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN ALTTAKİ 3 KATI ÇÖKTÜ

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı sabah saatlerinde çöktü. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken, üst kattaki bina sakinleri tahliye edildi. Çalışmalarda 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Enkazdaki 3 kişi aranıyor. Bina kontrollü yıkılacak" dedi. Binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verdi.

3 KİŞİNİN ARANDIĞI BİNADA KONTROLLÜ YIKIM

Binanın kalanın da çökme riski olduğu için, binada kontrollü şekilde kısmi yıkım yapılıyor. Amaç binanın yükünün azaltılması.... Binada olduğu düşünülen 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları binanın yükü azaltılında devam edecek.

ÇÖKEN BİNANIN 4 KATI KAÇAK

Öte yandan binanın 4 katının kaçak olduğu tespit edildi. 1987 yılında binanın, 3 katlı iş merkezi olarak inşa edildiği; 39 yılda 7 katlı apartmana dönüştüğü ortaya çıktı. İlk olarak kaçak çıkılan 1 kat, belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Bu tespite rağmen birkaç yıl sonra diğer kaçak 3 kat daha inşa edildi. 1990 yılında bina için yıkım kararı veridliği de tespit edildi.

ATÖLYENİN İŞLETMECİSİ: KOLON KESME YOK

Binanın alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya'nın, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaya "Orada bir kolon kesme durumu asla yok. Dükkana yaptığım tadilatın öncesi sonrası bile var. Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla büyümeye başladı" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜME NİYETLENMİŞTİK, KEŞKE YAPSAYDIK"

İtfaiye tarafından tahliye edilen bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştüklerini, ancak bunu bir anlaşmayla sonuçlandırmadıklarını belirterek, "Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık." diye konuştu.

43 BİN FON YATIRIMCISININ PARALARI YATIRILDI

Günün diğer başlıklarına bakalım şimdi... Fon soruştumasıyle iglili gelişmeler sıcaklığını koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi.

BAKAN FİDAN: MEKKE İTTİFAKI SAVUNMA ANLAŞMASIDIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orbán ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan "Mekke İttifakı Anlaşması saldırı değil savunma anlaşması, bir üyeye saldırı olursa onun yanında olursunuz. Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO'DAN TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞI AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette Yunanistan ile Türkiye'nin arasında sorun çıkması ihtimaline ilişkin, "Benim için böyle bir şeyin yaşanması akılalmaz bir durum olurdu. Bu iki ülke, NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu, mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı" değerlendirmesinde bulundu. Rubio, ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkat çekti. Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, Trump'ın bunu sağlamak istediğini söyledi.