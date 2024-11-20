TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı.

Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.

Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.

CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

Yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu" bilgisini paylaştı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hakkında konuşan Yerlikaya, "Bu uğurda verilen büyük bir mücadele var; ancak bu yılın ilk 10 ayında maalesef 276 kadın cinayeti işlendi. Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitemizi, sürekli artırıyoruz. 1.500 Kapasiteli Elektronik İzleme Merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif olarak takip ediyoruz" dedi.