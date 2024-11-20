İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine gerginlik arttı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tartışmalı başladı.
Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında gerginlik arttı. Komisyon salonunda tansiyon düşmedi.
Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyon salonuna girmesini engelledi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, tartışmalar sonrası araya girdi.
ÖMER ÇELİK: MECLİS'TE EŞKIYALIK KABUL EDİLEMEZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik X hesabından komisyon toplantısında yaşananlara tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi:
"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez.
Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.
CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."
YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bütçe komisyonunda kayyum görevlendirmeleri hakkında, "Biz terörle mücadele ediyoruz. Şehrin her şeyinin bırakıldığı kişidir belediye başkanı" dedi.
Yerlikaya, "Kırsalda ve şehirde terör inlerini temizliyoruz. 10 ayda 722 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu" bilgisini paylaştı.
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hakkında konuşan Yerlikaya, "Bu uğurda verilen büyük bir mücadele var; ancak bu yılın ilk 10 ayında maalesef 276 kadın cinayeti işlendi. Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitemizi, sürekli artırıyoruz. 1.500 Kapasiteli Elektronik İzleme Merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif olarak takip ediyoruz" dedi.
"2024 yılı içinde; organize suç örgütlerine yönelik 1.223 operasyon düzenledik" diyen Yerlikaya, "3.770 organize suç örgütü üyesi tutuklandı. 505 organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yılın ilk 10 ayında: bu çetelere ait 36 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyduk. Bu suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.