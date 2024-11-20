Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum Ankara'dan 15 Kasım'da Niğde'deki Aladağlar'a tırmanmak için gelen ve 18 Kasım'da geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamayan Belaruslu iki kız kardeşi arama çalışmaları devam ediyor. JAK ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

Habertürk / AA Giriş: 20.11.2024 - 10:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:26 facebook

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