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        Haberler Ekonomi Otomobil Satılan 10 otomobilden 7'si ithal - Otomobil Haberleri

        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal

        Türkiye'nin otomotiv üretimi 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3 artarak 377 bin 70 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artan otomobil üretimi ise 238 bin 274 adede ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 artarken otomobil ihracatında yüzde 2'lik düşüş yaşandı. OSD raporuna göre, 2024'ün ocak-mart ayında, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise, ithal otomobil pazar payı yüzde 70'i aştı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 22.04.2024 - 08:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:38
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        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

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        Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 7’lik artışla 238 bin 274 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 390 bin 925 adedi buldu.

        Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 1 arttı.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 77 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 77, kamyon grubunda yüzde 78, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

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        İHRACATTA YÜZDE 5 ARTIŞ

        Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 256 bin 511 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileme görülürken ticari araç ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 geriledi ve 4 bin 562 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk üç ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9,2 milyar dolar oldu.

        Euro bazında ise yüzde 3 artarak 8,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 6 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında arttı.

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        PAZAR YÜZDE 24 BÜYÜDÜ

        2024’ün ocak-mart aylarında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 307 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 33’lük artışla 233 bin 389 adede ulaştı.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 2, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 3 büyüme yaşanırken ağır ticari araç pazarında yüzde 1’lik düşüş gerçekleşti.

        İTHAL ARAÇ PAYI YÜZDE 70'İ AŞTI

        2024’ün ocak-mart ayında, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

        Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 33, ithal otomobil satışları yüzde 41 ve yerli otomobil satışları yüzde 19 oranlarında arttı.

        Mart ayına gelindiğinde ise, ithal otomobil pazar payı yüzde 70'i aştı.

        Yılın ilk çeyreğinde hafif ticari araç (minibüs+kamyonet) pazarında da benzer bir tablo gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ithalatın payı ilk çeyrekte yüzde 67 olarak ölçüldü.

        Öte yandan, Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 48 oranında artarken yerli hafif ticari araç yüzde 36 azaldı.

        Bu tabloda, Fiat Doblo'nun üretiminin Bursa'dan İspanya'ya kaydırılmasının etkisi bulunuyor.

        Fakat, Tofaş'ın Stellantis ile yaptığı anlaşmayı da unutmamak gerekiyor. Bu anlaşma kapsamında hayata geçirilecek 'K0' projesi ile, Doblo'dan doğan boşluğun Stellantis'in beş markası için yapılacak hafif ticari araç üretimi ile doldurulması bekleniyor. Projenin hayata geçmesi ile birlikte, hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yeniden düşecektir.

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