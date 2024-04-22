Satılan 10 otomobilden 7'si ithal

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk çeyreğine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 377 bin 70 adede yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 7’lik artışla 238 bin 274 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 390 bin 925 adedi buldu.

Bu dönemde otomobil ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 gerileme görülürken ticari araç ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 geriledi ve 4 bin 562 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 256 bin 511 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 77 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 77, kamyon grubunda yüzde 78, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 azalırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 1 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk üç ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 9,2 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 3 artarak 8,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 6 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3 oranında arttı.

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PAZAR YÜZDE 24 BÜYÜDÜ

2024’ün ocak-mart aylarında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 307 bin 461 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 33’lük artışla 233 bin 389 adede ulaştı.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 2, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 3 büyüme yaşanırken ağır ticari araç pazarında yüzde 1’lik düşüş gerçekleşti.

İTHAL ARAÇ PAYI YÜZDE 70'İ AŞTI

2024’ün ocak-mart ayında, otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 33, ithal otomobil satışları yüzde 41 ve yerli otomobil satışları yüzde 19 oranlarında arttı.

Mart ayına gelindiğinde ise, ithal otomobil pazar payı yüzde 70'i aştı.