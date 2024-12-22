Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi kariyerini anlatan "The Apprentice" filminin yapımcısı Mark Burnett'i, İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında "değerli kariyere" sahip olduğunu belirtti.

İngiltere Özel Temsilciliğine Burnett'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, yapımcının bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını ifade etti.

Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı Haberi Görüntüle Trump, kendi kariyerini anlatan The Apprentice filminin yanı sıra ABD'deki Survivor ve The Voice gibi yarışmaların yapımcılığını üstlenen Burnett'in, ticaret, kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını bildirdi. REKLAM Öte yandan Trump, 2 Aralık’ta Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) milyarder iş insanı Warren Stephens'i, ABD’nin Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ ADAYINI AÇIKLADI Donald Trump, iş insanı Tilman J. Fertitta'nın ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul şirketleri kurarak birçok kişiye istihdam sağladığını belirtti. Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi Fertitta'yı, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu. ANKARA BÜYÜKELÇİSİ YAKIN ARKADAŞI Diğer yandan Trump, geçtiğimiz günlerde Türkiye, Yunanistan ve Fransa'ya 'dost ve akraba' büyükelçiler atayarak dikkati çekmişti.

Trump, Ankara Büyükelçisi olarak yakın arkadaşı ve danışmanlarından Tom Barrack'ı atadı. Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan ve Trump için bağış toplayan Tom Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasadışı temsilcisi olarak hareket etmek, adaleti engellemek, etki ajanlığı ve federal ajanlara yalan söylemekle suçlanmış ve 2022 yılında hakkındaki dokuz suçlamanın tamamından beraat etmişti.