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        Haberler Dünya Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev | Dış Haberler

        Trump'ın dikkat çeken atamaları sürüyor: Kariyerini anlatan filmin yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump dikkat çeken atamalara devam ediyor. Trump, İngiltere Özel Temsilciliği için kendi kariyerini anlatan "The Apprentice" filminin yapımcısı Mark Burnett'i aday gösterdiğini duyurdu. Trump, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak en yakın bağışçılarından ve dostlarından biri olan Tom Barrack'ı, Fransa Büyükelçisi olarak damadının babası Charles Kushner'i atadığını duyurmuştu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:32
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        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi kariyerini anlatan "The Apprentice" filminin yapımcısı Mark Burnett'i, İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdiğini duyurdu.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında "değerli kariyere" sahip olduğunu belirtti.

        İngiltere Özel Temsilciliğine Burnett'i aday gösterdiğini kaydeden Trump, yapımcının bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından katkılarının olacağını ifade etti.

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        Trump, kendi kariyerini anlatan The Apprentice filminin yanı sıra ABD'deki Survivor ve The Voice gibi yarışmaların yapımcılığını üstlenen Burnett'in, ticaret, kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını bildirdi.

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        Öte yandan Trump, 2 Aralık’ta Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) milyarder iş insanı Warren Stephens'i, ABD’nin Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

        ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ ADAYINI AÇIKLADI

        Donald Trump, iş insanı Tilman J. Fertitta'nın ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul şirketleri kurarak birçok kişiye istihdam sağladığını belirtti.

        Trump, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) Houston Rockets spor kulübünün sahibi Fertitta'yı, ABD'nin Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

        ANKARA BÜYÜKELÇİSİ YAKIN ARKADAŞI

        Diğer yandan Trump, geçtiğimiz günlerde Türkiye, Yunanistan ve Fransa'ya 'dost ve akraba' büyükelçiler atayarak dikkati çekmişti.

        Trump, Ankara Büyükelçisi olarak yakın arkadaşı ve danışmanlarından Tom Barrack'ı atadı.

        Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan ve Trump için bağış toplayan Tom Barrack, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasadışı temsilcisi olarak hareket etmek, adaleti engellemek, etki ajanlığı ve federal ajanlara yalan söylemekle suçlanmış ve 2022 yılında hakkındaki dokuz suçlamanın tamamından beraat etmişti.

        Yunanistan Büyükelçiliği'ne ise oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı, bir dönem avukatlık ve televizyonculuk yapan Kimberly Guilfoyle'u atadı.

        Trump ayrıca damadının babası Charles Kushner'i de ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak atayacağını söylemişti.

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        #Donald Trump
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