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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rıdvan Dilmen: Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş! - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlıların mücadelesi sonrası usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:02
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        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

        Mücadele sonrası usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarındaki %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

        İşte Dilmen'in yorumları:

        "99 dakika oynandı maç aslında heyecanın olduğu yer 60 saniye içerisinde gelişti her iki takım bir dakika içerisinde gol attı. Yani 99 dakikada ağlara giden aynı dakika içersinde oldu. Bu maçtan heyecan bekliyormuyduk açıkçası... Beklemiyorduk seyirciler de beklemiyor zaten biraz da üzgünler."

        "BEŞİKTAŞ'IN SAHADA LİDERİ YOK"

        "Oyuncu grubu yakaladığınız zaman elinizde değerli liderleriniz olması lazım. Beşiktaş'ın lideri yok saha içinde. Hayalde ideaş 11'ini yazıyorum yani sezon başı geldi bir 11 yaptık onu yapıyorum... Kalede Mert, Svensson, Paulista, Udokhai, Masuaku, Gedson, Musrati önlerinde Rafa sağda Rashica, solda Semih ileride Immobile...

        "BEŞİKTAŞ'A BİR ŞEY OLMAYACAĞI BELLİ AMA..."

        "Aslında bu fırsatı Beşiktaş, üzülerek söylüyorum çünkü Beşiktaş, Türkiye'nin en eski en köklü kulüplerinden biridir. Beşiktaş'ın hikayesi sadece büyük hikayedir büyük çınardır. O yüzden bu kulüpler 14 sene Galatasaray şampiyon olamadı, Fenerbahçe olamadı bir süre önemli değil ama Hasan Arat, Fikret Orman, Serdal Adalı da giderler Beşiktaş kalır. Bu taraftarlar Beşiktaş kalır. Yani Beşiktaş'ın çocuklarının bugün üzülmesi olabilir. Ben çocukluğumda Beşiktaşlı rakip arardım kendime mahallede oynarken Nazilli'de Galatasaraylı fazla yoktu. Galatasaray'ın başarılarından sonra oldu dolayısıyla Beşiktaş'ta bir şey olmayacağı belli ama son görüntüler Mayhoş görüntüler."

        "BAŞKAN ADAYLARI SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞMEMİŞ"

        "Sergen Yalçın ile konuştum. Başkan adayları, hoca ile görüşmemiş. Sergen Yalçın sözlü bir garanti bile almadı. Sergen Yalçın tabi oyunculuğu dışında 4 büyük kulüpte oynayan oyunculardan bir tanesidir ama Sergen Yalçın gelmem demiyor. Şu an itibariyle Sergen Yalçın ile anlaşma yok. Aziz Yıldırım, Mourinho ile anlaşmıştı ama gelir miydi kongreden önce neden geldi o da garanti bu da garanti aldı. Sergen daha sözlü de almadı bu şeyi. O yüzden Sergen üzerinden yorumlamak zor bu işi."

        "SERDAR TOPRAKTEPE KAZANABİLMEK İÇİN HER TÜRLÜ HAMLEYİ YAPMIŞ"

        "Normalde Beşiktaş 4-2-3-1 oynuyor. Tabi karşılıklı birer gol olduktan sonra ortalama bir oyun geçti. Ben olağanüstü bir oyun beklemiyordum. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladık. Aslında Chamberlein de Salih de Serdar hocadan önce yoktu. Teknik adam görüyoruz bence teknik direktör için çok doğru değil iki 6 numarayla oynamak. Büyük kulüpler için diyorum ama maçın tamamında Serdar Topraktepe kazanabilmek için her türlü hamleyi yapmış.

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