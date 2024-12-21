Yemen'e hava saldırısı

Yemen'in başkenti Sana'ya kimliği belirsiz uçaklar tarafından saldırı düzenleniyor. İsrail Ordu Radyosu, saldırının İsrail tarafından düzenlenmediğini belirtildi.

Yemenli Husiler, geçtiğimiz gece İsrail'in başkenti Sana'ya hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenledi ve füzelerden en az bir tanesi Tel Aviv'e isabet etti. İsrail Ordu Yetkilileri ise Husilere karşı ciddi bir saldırıya hazırlandıklarını ve bu saldırı için başka ülkelerden de destek aradıklarını ifade ettiler.