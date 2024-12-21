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        Haberler Dünya Yemen'e hava saldırısı | Dış Haberler

        Yemen'e hava saldırısı

        Yemen'in başkenti Sana'ya henüz kimliği belli olmayan uçaklar tarafından hava saldırısı düzenleniyor. Saldırının ABD-Birleşik Krallık Koalisyon Güçleri tarafından düzenlendiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:45
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        Yemen'e hava saldırısı
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        Yemen'in başkenti Sana'ya kimliği belirsiz uçaklar tarafından saldırı düzenleniyor. İsrail Ordu Radyosu, saldırının İsrail tarafından düzenlenmediğini belirtildi.

        Yemenli Husiler, geçtiğimiz gece İsrail'in başkenti Sana'ya hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenledi ve füzelerden en az bir tanesi Tel Aviv'e isabet etti. İsrail Ordu Yetkilileri ise Husilere karşı ciddi bir saldırıya hazırlandıklarını ve bu saldırı için başka ülkelerden de destek aradıklarını ifade ettiler.

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