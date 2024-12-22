Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı; 4 polis yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı

        Çekmeköy'de, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptı. Polis sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak isteyince, yakınlarının da araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 06:16 Güncelleme: 22.12.2024 - 06:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 23.45 sıralarında Madenler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı.

        Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı. Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı.

        Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

        YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

        Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Denetimden kaçarken polise çarptı
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber