Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
Bir değil, iki değil, üç değil! Bakırköy'de üst üste kazaların yaşandığı üst geçitte yine kaza meydana geldi. Bu kez üstünde kamyonet bulunan TIR üst geçide çarptı. Kaza anı cep telefonuna yansıdı...
Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi.
12 Mart 2024'te üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.FOTO: İHA
Daha sonra da defalarca kere kazaların yaşandığı üst geçide bu kez de üzerinde kamyonet yüklü TIR çarptı.
Kaza anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.