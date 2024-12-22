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        Haberler Gündem İstanbul Sabıkalı üst geçitte yine kaza! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!

        Bir değil, iki değil, üç değil! Bakırköy'de üst üste kazaların yaşandığı üst geçitte yine kaza meydana geldi. Bu kez üstünde kamyonet bulunan TIR üst geçide çarptı. Kaza anı cep telefonuna yansıdı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 22.12.2024 - 01:12
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        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
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        Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde meydana geldi.

        12 Mart 2024'te üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Daha sonra da defalarca kere kazaların yaşandığı üst geçide bu kez de üzerinde kamyonet yüklü TIR çarptı.

        Kaza anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza! Haberi Görüntüle

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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