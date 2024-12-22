Sabıkalı üst geçitte yine kaza! Bir değil, iki değil, üç değil! Bakırköy'de üst üste kazaların yaşandığı üst geçitte yine kaza meydana geldi. Bu kez üstünde kamyonet bulunan TIR üst geçide çarptı. Kaza anı cep telefonuna yansıdı...

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.12.2024 - 00:51 Güncelleme: 22.12.2024 - 01:12 facebook

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