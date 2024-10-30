Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!

Bakırköy'de bulunan sabıkalı üst geçitte bu kez kaza yapan TIR dorsesinden ayrıldı İstanbul Bakırköy'de daha önce de kaza yaşanan Ataköy Marmaray üst geçidinde yine kaza meydana geldi. TIR'ın dorsesi, üst geçide sıkıştı. Aynı yerde üst üste kazalar olması sosyal medyada tepkilere yol açtı

Habertürk Giriş: 30.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:07 facebook

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