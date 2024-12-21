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        Haberler Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı | Dış Haberler

        Ukrayna insansız hava araçlarıyla Rusya'nın Kazan şehrine saldırdı

        Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş giderek yoğunlaşırken karşılıklı hava saldırıları da arttı. Rusya'nın Kiev'i balistik füzelerle vurmasının ardından Ukrayna insansız hava uçaklarıyla Rusya'ya saldırı düzenledi. Tataristan'ın başkenti kazana düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir gökdelen hedef alındı. İnsansız hava aracı gökdelene isabet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 20:55 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:15
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        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
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        Rusya Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artarken hava saldırılarının şiddeti de artıyor. Hava saldırılarının şiddeti artarken aynı zamanda tarzı da değişiyor.

        Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna İstihbarat Servisine düzenlediği saldırı sonrasında Ukrayna misilleme olarak insansız hava uçaklarıyla Rusya topraklarını hedef aldı. Ukrayna'dan havalanan bir insansız hava aracı kilometrelerce uzaklıktaki Tataristan'ın başkenti Kazan'a vardı. İnsansız hava aracı Kazan'da bir gökdelene isabet etti.

        Kazan'a 6 adet insansız hava aracının ulaştığı belirtilirdi. Tataristan Valisi Rustam Minnikhanov, 6 adet insansız hava aracının konutlara isabet ettiğini duyurdu. Saldırının ardından Kazan'daki bütün etkinlikler 2 gün süreyle iptal edildi.

        Rusya'nın Kiev'i balistik füzelerle vurduğu saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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