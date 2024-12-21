Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı

Rusya Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artarken hava saldırılarının şiddeti de artıyor. Hava saldırılarının şiddeti artarken aynı zamanda tarzı da değişiyor.

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna İstihbarat Servisine düzenlediği saldırı sonrasında Ukrayna misilleme olarak insansız hava uçaklarıyla Rusya topraklarını hedef aldı. Ukrayna'dan havalanan bir insansız hava aracı kilometrelerce uzaklıktaki Tataristan'ın başkenti Kazan'a vardı. İnsansız hava aracı Kazan'da bir gökdelene isabet etti.