Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta gol 7. dakikada Rafa Silva'dan gelirken Alanyaspor'un golünü ise 5. dakikada Lima kaydetti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ta gol 7. dakikada Rafa Silva'dan gelirken Alanyaspor'un golünü ise 5. dakikada Lima kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 26'ya yükseltti. Alanyaspor ise puanını 18'e yükseltti.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
SALİH UÇAN SAKATLANDI
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşandı.
Siyah beyazlı takımda Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. İkinci yarıda Salih'in yerine Cher Ndour oyuna dahil oldu.
GEDSON DÖNDÜ, ZAYNUTDINOV SOL BEKTE GÖREV ALDI
Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.
Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.
MUÇİ 6 MAÇIN ARDINDAN 11'E DÖNDÜ
Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.
İYİLEŞEN UDOKHAI 4 MAÇ ARANIN ARDINDAN 11'DE OYNADI
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.
25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
82. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını yerden Semih Kılıçsoy'a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamadı. Gedson Fernandes'in kale çizgisi önünde tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.