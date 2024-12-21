Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu

İsrail ile Husiler arasında son 20 günde yoğunlaşan çatışma savaş noktasına gelmek üzere. Geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'i hipersonik balistik füzeyle hedef alan Husiler 21 Aralık gecesinde Tel Aviv'i Filistin II hipersonik balistik füzeleriyle vurdu. Füzelerin isabet anı görüntülendi.

Füzelerden en az biri Tel Aviv'in merkezine isabet ederken en az 16 yaralı olduğu bildirildi. Ancak yaralıların durumu hakkında detaylı açıklama gelmedi. İsrail basını ise hipersonik füze saldırısı sırasında bir İsrail vatandaşının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 16 olarak bildirildi.

Yemen'den ateşlenen hipersonik füze, İsrail'e ait Demir Kubbe ile ABD yapımı THAAD balistik hava savunma sistemlerini atlattı. Kilometrelerce öteden ateşlenen füzelerin Kızıldeniz'de bulunan ABD gemilerini de atlatıp İsrail'e vardığı düşünülüyor. Füzelerin hızının yüksek oluşu hava savunma sistemlerini zaman zaman etkisiz kılabiliyor. Düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama ise Husilerin Sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Yahya Seri yaptığı açıklamada "İsrail'in Yafa'da bulunan askeri merkezine başarılı bir saldırı düzenledik ve hava savunma sistemleri tarafından engellenemedi." dedi.