Almanya'da araba kalabalığın içine daldı, onlarca yaralı var Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine daldı. Hükûmet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğruladı. Son gelen bilgilere göre en az 1 ölü ve 70'den fazla yaralı var. Magreburg'da halka şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Habertürk Giriş: 20.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL