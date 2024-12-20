Almanya'da araba kalabalığın içine daldı, onlarca yaralı var
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine daldı. Hükûmet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğruladı. Son gelen bilgilere göre en az 1 ölü ve 70'den fazla yaralı var. Magreburg'da halka şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor.
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarı için toplanan kalabalığın içine daldı. Hükûmet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğruladı. Saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybederken 70'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Eyalet Yetkisi Michael Reif, Noel Pazarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Cuma günü Noel için bir araya gelen kalabalığın içine dalan aracın şoförü gözaltına alındı.
Saksonya-Anhalt'ın Başbakanı Reiner Haseloff ve Eyaletin İçişleri Bakanı Tamara Zieschang olay yerine gidiyor.
Magreburg'da halka şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Polis ekipleri de çevre güvenliği için Noel pazarının çevresinde bomba araması yapıyor
2016'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.
Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.