Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de zirvenin 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 17. haftada Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Alanya'yı devirip çıkış yakalamak istiyor. Futbolseverler, Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Serdar Topraktepe, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i ve detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.
Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.
Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak. Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor.
Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Mert Günok
Svensson
Uduokhai
Emirhan
Zaynutdinov
Al Musrati
Salih Uçan
Gedson Fernandes
Rafa Silva
Muçi