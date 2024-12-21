Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'de zirvenin 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 17. haftada Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Alanya'yı devirip çıkış yakalamak istiyor. Futbolseverler, Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Serdar Topraktepe, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i ve detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

        2

        Ligde 10. hafta oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan siyah-beyazlılar, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Söz konusu dönemde 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 2 kez de rakipleriyle yenişemedi.

        3

        Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup olan "Kara Kartal"da bu sonucun ardından futbolcular, taraftardan tepki görmüştü. Alanyaspor karşısında galip gelmek isteyen siyah-beyazlılar, 3 puan alarak kötü gidişatı durdurmak istiyor.

        4

        Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu.

        5

        Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

        6

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak. Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai'nin oynaması bekleniyor.

        7

        Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor.

        8

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

        9

        Mert Günok

        10

        Svensson

        11

        Uduokhai

        12

        Emirhan

        13

        Zaynutdinov

        14

        Al Musrati

        15

        Salih Uçan

        16

        Gedson Fernandes

        17

        Rafa Silva

        18

        Muçi

        19

        Semih

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası