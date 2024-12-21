Rafet El Roman: Yusuf Güney, şöhreti hazmedemedi

Yusuf Güney, 'Uzaylılar' ile ilgili yaptığı açıklamalarla yeni dönemin Mustafa Topaloğlu'su olma adına bir hayli büyük bir adım attı.

"TANIŞMAK İÇİN BİN TAKLA ATTI" Rafet El Roman, 2008'de 'Aşk-ı Virane' adlı şarkıya düet yaptığı, halefi olarak gösterdiği Yusuf Güney ile ilgili açıklamalarda bulundu. El Roman, önce Güney ile tanıştıklarını anlattı; "Bin takla attı bana ulaşmak için. Kulisime geldi, ‘Ağabey, bir şarkı yazdım, dinler misin?’ dedi. Şarkıyı söyledi, şaşırdım kaldım. ‘Ne iş yapıyorsun?’ deyince ‘Dönerciyim’ dedi. ‘Şarkıyı beraber okuyalım, sen de adım at müzik piyasasına’ dedim. 5 yıl kontratlı devam ettik. 1.5 milyon dolar kazandık sayesinde.”