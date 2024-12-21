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        Haberler Dünya Esma Esad: Moskova’dan Londra’ya kaçış planları | Dış Haberler

        Esma Esad: Moskova’dan Londra’ya kaçış planları

        Suriye'nin bir dönem "ilk first lady'si" olan Esma Esad, Moskova'daki yeni yaşamında yalnızlık ve belirsizlik içinde yeni bir yön arıyor. Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta Suriye'deki iktidarını kaybetmesiyle birlikte Esma'nın hem kişisel hem de hukuki geleceği tartışma konusu haline geldi. Habertürk'ün uluslararası medyada geniş yankı bulan özel haberine göre, Esma Esad'ın Londra'ya geri dönmek ve ailesiyle birlikte yeni bir hayata başlamak istediği belirtiliyor. Ancak bu kararın Moskova'daki mevcut koşullar ve yasal süreçlerle şekillenmesi gerektiği vurgulanıyor.

        Giriş: 21.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:50
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        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
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        Habere göre, Esma Esad’ın İngiltere’de yaşayan ailesiyle birlikte kalma niyeti, İngiltere’deki önde gelen hukuk bürolarıyla görüşmeler başlatan annesi Seher el-Atri tarafından destekleniyor. Esma’nın kan kanseri (akut miyeloid lösemi) teşhisi aldığı ve sağlık durumunun Moskova’da yeterince takip edilemediği iddiaları, bu kararı daha da acil hale getiriyor.

        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor Haberi Görüntüle

        Ancak hukuk bürolarının, Esma’nın Londra’ya dönüşünün yalnızca sağlık gerekçelerine dayandırılamayacağını ve boşanma işleminin bir ön koşul olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

        Hukuki boyut yalnızca boşanmayla sınırlı değil. Esma Esad’a yönelik yolsuzluk, zimmete para geçirme ve yasa dışı zenginleşme suçlamalarının İngiltere’de mali uzlaşmalar yoluyla çözülmesi gerektiği görüşü de öne çıkıyor.

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        Suriye’deki rejim çökmeden önce yapılan bu tür suçlamalar, uluslararası kamuoyunun da gündeminde.

        Esma Esad’ın geçmişteki güç ağları ve finansal birikimi

        Esma Esad’ın Londra’ya dönüş ihtimalini güçlendiren bir diğer faktör ise finansal gücü. Esma, son yıllarda önemli bir servet biriktirdi ve bu süreçte kuzeni Rami Mahluf’un mal varlıklarının büyük bir kısmını kendi kontrolüne aldı.

        Bankacılık geçmişi ve finansal zekâsı, Esma’nın hem kişisel hem de aile servetini büyütmesinde etkili oldu. Deutsche Bank ve JP Morgan gibi uluslararası finans kuruluşlarındaki kariyeri, onun bu alandaki becerilerini kanıtlıyor.

        Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından “yasadışı zenginleşme” ile suçlanan Esma’nın, bu suçlamaların gölgesinde gelecekte nasıl bir strateji geliştireceği merak konusu. Ancak uzmanlar, onun İngiltere’deki hukuk sistemi içinde yeni bir yaşam kurabileceği görüşünde.

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        Rusya’nın pazarlık unsuru: Esma Esad

        Esma Esad’ın uluslararası ilişkilerde bir pazarlık unsuru olarak kullanılması ihtimali de göz ardı edilmemeli. Moskova’da kocasının siyasi geleceği belirsizliğe sürüklenirken, Esma’nın Rusya ile Türkiye ve ABD arasında yapılabilecek olası müzakerelerde bir “kart” olarak değerlendirilmesi mümkün.

        Bu durum, Londra’ya dönüş hayalini karmaşık hale getirebilir.

        Yeni hayat mı, zorunlu yalnızlık mı?

        Esma Esad, Moskova’daki yalnızlığında hem geçmişini hem de geleceğini sorgularken, yeni bir başlangıç yapma ihtimali üzerinde duruyor. Kocasının, iktidarını korumak için yaptıkları göz önünde bulundurduğunda, Esma’nın da benzer bir “fedakarlık” yaparak kendisini kurtarma çabasına girmesi olası görünüyor.

        Esma Esad’ın Londra’nın sıcak anılarına dönmek mi yoksa Moskova’da kalarak mevcut belirsizlik içinde sıkışmak mı isteyeceği, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

        Ancak şu bir gerçek: Suriye’nin bir zamanlar “ilk first lady'si” olan bu kadın, yeni bir hayat için tüm kozlarını oynamaya hazır görünüyor.

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        #Esma Esad
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