İtalya'dan Galatasaray'a müjde! "Dybala son maçına çıkıyor"
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya yakın olduğunu ve pazar günü Roma ile son maçına çıkacağını yazdı.
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefi Paulo Dybala hakkında İtalya'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak haberler gelmeye devam ediyor...
İtalyan basını, Galatasaray ile Dybala arasındaki flörtü her gün manşetlere taşırken, bu kez çok iddialı bir haber dikkat çekti.
Çizme'nin ünlü sport gazetesi La Gazzetta dello Sport, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğunu yazdı.
Geçtiğimiz günlerde transfer haberini okurlarına “Dybalatasaray” başlığıyla duyuran La Gazetta dello Sport, bu kez daha iddialı bir haber yayımlayarak anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu öne sürdü.
Habere göre Dybala pazar günü Roma ile Parma arasında oynanacak maçla birlikte son kez Roma formasını giyecek.
Bu mücadelenin ardından Dybala'nın Galatasaray’a transfer süreci resmen başlayacak.
Operasyona son noktayı koyacak isim olarak ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek işaret edildi.
Öte yandan geçtiğimiz gün İtalyan basınında yer alan haberlerde, Roma’nın sezon sonunda kontratı bitecek 31 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro talep ettiği belirtilmişti.
Sarı-kırmızılılar ise bu transferi bonservis ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Bunun yerine oyuncunun istediği yüksek maaşın bir bölümünün taksitlere bölünerek imza ücreti şeklinde verilmesi planlanıyor.