Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer İtalya'dan Galatasaray'a transfer müjdesi! "Dybala son maçına çıkıyor" - Futbol Haberleri

        İtalya'dan Galatasaray'a müjde! "Dybala son maçına çıkıyor"

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Paulo Dybala ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya yakın olduğunu ve pazar günü Roma ile son maçına çıkacağını yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki hedefi Paulo Dybala hakkında İtalya'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak haberler gelmeye devam ediyor...

        2

        İtalyan basını, Galatasaray ile Dybala arasındaki flörtü her gün manşetlere taşırken, bu kez çok iddialı bir haber dikkat çekti.

        3

        Çizme'nin ünlü sport gazetesi La Gazzetta dello Sport, Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğunu yazdı.

        4

        Geçtiğimiz günlerde transfer haberini okurlarına “Dybalatasaray” başlığıyla duyuran La Gazetta dello Sport, bu kez daha iddialı bir haber yayımlayarak anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu öne sürdü.

        5

        Habere göre Dybala pazar günü Roma ile Parma arasında oynanacak maçla birlikte son kez Roma formasını giyecek.

        6

        Bu mücadelenin ardından Dybala'nın Galatasaray’a transfer süreci resmen başlayacak.

        7

        Operasyona son noktayı koyacak isim olarak ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek işaret edildi.

        8

        Öte yandan geçtiğimiz gün İtalyan basınında yer alan haberlerde, Roma’nın sezon sonunda kontratı bitecek 31 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro talep ettiği belirtilmişti.

        9

        Sarı-kırmızılılar ise bu transferi bonservis ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Bunun yerine oyuncunun istediği yüksek maaşın bir bölümünün taksitlere bölünerek imza ücreti şeklinde verilmesi planlanıyor.

        10

        Paulo Dybala bu sezon Roma formasıyla 18 resmi maçta 2 gole imza attı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı