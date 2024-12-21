Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit sürelerini yeniden düzenledi.

Yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit süreleri şu şekilde düzenlendi: