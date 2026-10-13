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        Haberler Ekonomi Otomobil Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı

        Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı

        Paris Otomobil Fuarı 2026'da Avrupa ve Çinli üreticiler yeni modellerini ve konsept otomobillerini tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Alfa Romeo Cuorerosso

        2

        Hyundai Staria Cargo

        3

        Fiat Multiplay

        4

        Yeni Hyundai Bayon

        5

        OMODA 4

        6

        Opel STX Concept

        7

        Citroën 2 CV Concept

        8

        BYD Dolphin Surf

        9

        BYD Atto 2 DM-i

        10

        Yeni Hyundai Tucson

        11

        BYD Atto 8

        12

        XPeng G9L

        13

        DS F3VER

        14

        Fiat Grizzly

        15

        Lancia Gamma

        16

        Leapmotor B03

        17

        Maserati

        18

        Tesla Cybercab

        19

        Opel STX

        20

        Volkswagen Mission

        21

        Renault 8 Gordini

        22

        Renault Twingo

        23

        Renault E-Space

        24

        Peugeot RCZ

        25

        Peugeot E-T16

        26

        Elektrikli Moke

        27

        Dacia Striker

        28

        Dacia Alpine A310

        29

        Chery Tiggo 4

        30

        Chery Tiggo 9

        31

        DS N°7

        32

        Volkswagen ID. Tiguan

        33

        Smart#2

        34

        Dacia Spring

        35

        Li Auto i6

        36

        Aion GS7

        37

        Alpine A110

        38

        Audi A2 e-tron

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