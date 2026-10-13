Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı
Paris Otomobil Fuarı 2026'da Avrupa ve Çinli üreticiler yeni modellerini ve konsept otomobillerini tanıttı
Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:21 Güncelleme:
1
Alfa Romeo Cuorerosso
2
Hyundai Staria Cargo
3
Fiat Multiplay
4
Yeni Hyundai Bayon
5
OMODA 4
6
Opel STX Concept
7
Citroën 2 CV Concept
8
BYD Dolphin Surf
9
BYD Atto 2 DM-i
10
Yeni Hyundai Tucson
11
BYD Atto 8
12
XPeng G9L
13
DS F3VER
14
Fiat Grizzly
15
Lancia Gamma
16
Leapmotor B03
17
Maserati
18
Tesla Cybercab
19
Opel STX
20
Volkswagen Mission
21
Renault 8 Gordini
22
Renault Twingo
23
Renault E-Space
24
Peugeot RCZ
25
Peugeot E-T16
26
Elektrikli Moke
27
Dacia Striker
28
Dacia Alpine A310
29
Chery Tiggo 4
30
Chery Tiggo 9
31
DS N°7
32
Volkswagen ID. Tiguan
33
Smart#2
34
Dacia Spring
35
Li Auto i6
36
Aion GS7