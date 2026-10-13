Aydın'ın Karacasu ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaralanan anne ve oğlu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre Çamarası Mahallesi'nde 11 Ekim'de iki katlı evde çıkan yangında Meryem (55), eşi Mehmet (55) ve oğulları Tayfun Çınar (30) yaralandı.

YAŞAM MÜCADELELERİNİ KAYBETTİLER

İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Meryem ve Tayfun Çınar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çamarası'na götürülen Meryem Çınar'ın cenazesi burada defnedildi. Mehmet Çınar'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Fotoğraf: İHA