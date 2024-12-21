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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti

        İstanbul Beşiktaş'ta bir İETT şoförü, bir yolcunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, otobüsü yolun ortasında bırakarak indi. Polisin müdahale ettiği olayda, şoför otobüsü yol kenarına çekerek, gitti...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:42
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        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
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        Beşiktaş'ta yolcu tarafından tehdit edildiği iddia edilen bir İETT otobüs şoförü, yolun ortasında aracı bırakıp indi. Polisin müdahale etmeye çalıştığı şoför küfrederek çantasını yere fırlattı. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.

        Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

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        'GİTMİYORUM' DEYİP AŞAĞI İNDİ

        O sırada durumu fark eden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum' diyerek küfretti. Şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı.

        Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı.

        Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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