Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Erzurum Palandöken'de Sultan Seki'si bölgesine çığ felaketi yaşandı.

Judo Milli Takımı sporcularının yürüyüş yaptığı sırada facia meydana geldi.

Judo Milli Takımı sporcuları kar altında kurtarılırken, 3 sporcu hafif yaralandı. Çığ faciasında 1 sporcu hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Sabah saat 10.00 sularında 15 kişilik sporcu ekibi, antrenörle beraber doğa yürüyüşüne çıkıyor. O sırada çığ hadisesi meydana kalıyor. 4 sporcu çığ altında kalıyor, 3'ü kendi imkanlarıyla çıkıyor. Ancak 16 yaşındaki Emre Yazgan isminde bir sporcumuz tüm müdahalelere rağmen, ilk çıktığında nefes aldığı ifade edildi ama kurtarılamadı. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

"İZİNSİZ ANTRENMANA ÇIKMIŞLAR"

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine, Palandökende kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.

Karslı, "Çığ altı insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı" dedi.