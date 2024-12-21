Lucas Torreira'dan ayrılık soruna sert cevap
Lucas Torreira, Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadıkları yönündeki soruya oldukça sert bir şekilde cevap verdi
Lucas Torreira ile Devrim Özkan birlikteliği tam bir yılan hikâyesine döndü. 2024'ün başlarında ayrılan, ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans veren Torreira ile Özkan, kasım ayında Uruguay'a gitti.
Lucas Torreira; Devrim Özkan'a ülkesi Uruguay'da doğup - büyüdüğü yerleri göstermiş, ünlü oyuncuyu ailesiyle tanıştırmıştı. Türkiye'ye dönüşte; evlenecekleri yönündeki söylentiler hakkındaki soruları geçiştiren Torreira ile Özkan, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldı.
İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.
Devrim Özkan, Galatasaray'ın İstanbul'daki her maçını tribünden seyrederek ısınma antrenmanında Lucas Torreira'nın elini öpüyordu.
Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.