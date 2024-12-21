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        Haberler Magazin Lucas Torreira'dan ayrılık soruna sert cevap - Magazin haberleri

        Lucas Torreira'dan ayrılık soruna sert cevap

        Lucas Torreira, Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadıkları yönündeki soruya oldukça sert bir şekilde cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:43
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        Ayrılık sorusuna sert cevap
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        Lucas Torreira ile Devrim Özkan birlikteliği tam bir yılan hikâyesine döndü. 2024'ün başlarında ayrılan, ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans veren Torreira ile Özkan, kasım ayında Uruguay'a gitti.

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        Lucas Torreira; Devrim Özkan'a ülkesi Uruguay'da doğup - büyüdüğü yerleri göstermiş, ünlü oyuncuyu ailesiyle tanıştırmıştı. Türkiye'ye dönüşte; evlenecekleri yönündeki söylentiler hakkındaki soruları geçiştiren Torreira ile Özkan, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldı.

        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı" Haberi Görüntüle

        İlişkilerinin ikinci dönemini de evlilikle sonuçlandıramayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

        Devrim Özkan, Galatasaray'ın İstanbul'daki her maçını tribünden seyrederek ısınma antrenmanında Lucas Torreira'nın elini öpüyordu.

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        Lucas Torreira; Devrim Özkan ile ayrılıp - ayrılmadığı yönündeki soruya, bir hayli sert tepki göstererek; "Doğru ya da yanlış, bu konuyla alakalı hiç soru sormayın" cevabını verdi.

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        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
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