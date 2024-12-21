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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak - 21 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında olacak. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 09:14 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:14
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        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 15°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 12°

        Trabzon

        Güneşli 15°

        Bursa

        Yağmurlu 13°

        Adana

        Bulutlu 14°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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