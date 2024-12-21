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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ve 14 üniversiteye rektör ataması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 00:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 üniversiteye rektör atadı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

        YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince üniversite konsey üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alınarak konsey üyeliklerine ise Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
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