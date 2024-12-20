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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Rıdvan Dilmen: Mourinho takımı yerle bir etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Mourinho takımı yerle bir etti!

        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Eyüpspor-Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 22:54 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:54
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        "Mourinho takımı yerle bir etti!"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda ikas Eyüpspor'la kozlarını paylaştı ve 1-1 berabere kalarak sahada 2 puan bıraktı.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "BU OYUNU OYNATMAYA HAKKI YOK"

        Büyük kulüpler çok koptuğu zaman teknik direktör değişikliği fayda getirmez, örnek Beşiktaş. Çok puan topluyor Galatasaray, muhteşem oynuyor. Fenerbahçe de özellikle geçtiğimiz yıl iyi kadro yaptı, hocanın da iyi yönetimiyle 99 puanla 2. oldu. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ismi büyük bir ağırlık taşıyor. Teknik direktör Mourinho, Fenerbahçe'ye ne verdi? Türkiye'de antrenör takımı 1 tane var, o da Okan'ın (Buruk) takımı. 3 yedikleri maçta 4 atıyor. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman, bu oyunu oynamaya hakkı yok. Teknik direktörün de böyle bir oyun oynatmaya asla hakkı yok.

        "MOURINHO MAĞLUBİYETLERİ NORMAL SANIYOR"

        Jose Mourinho'nun bir oyuncu kadrosu var. Bazı oyuncu bazı yerlerde oynayamaz. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim ilk hafta Haziran'da gelen teknik direktörüm, 15 lig 6-7 Avrupa maçında hala kısır oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiştir. Geçen yıla dönelim, hemen hemen bu kadro tek kale maç yapıyordu. Bu sene 88-90 puanı gören şampiyon olur. Mourinho, mağlubiyetleri Türkiye'de normal sanıyor.

        "MOURINHO TAKIMI YERLE BİR ETTİ"

        Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum ben taraftarın sevdiğini de biliyorum. Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Ancak böyle yapabilirdi. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Geçen hafta Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi Fred'i yanına çekti. Çift santrfora döndüğü zaman bunu istiyorum Mourinho'dan. Jose Mourinho'ya ve tüm teknik direktörlere saygım var ama bir teknik direktör takım geçen seneki formatta ne oynamış bakar. Fenerbahçe 99 puan topladı ve geçen sene görevini yaptı.

        "FRED BU SENE KAYBOLDU"

        Amrabat'ı stoperlerin arasına sokunda 3'lü gibi oluyor ve Fred tek kalıyor. Fred tavşan gibi kalıyor orada. Dünyanın en iyi 8'ini getirin yapamaz, Fred bu sene kayboldu. Fenerbahçe, Amrabat'ın oyun kurmasıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Amrabat'ı veya İsmail Yüksek'i tek başına 4-1-4-1'le oynatırsa şampiyonluk yarışında olur.

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