Rıdvan Dilmen: Mourinho takımı yerle bir etti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda ikas Eyüpspor'la kozlarını paylaştı ve 1-1 berabere kalarak sahada 2 puan bıraktı.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Eyüpspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"BU OYUNU OYNATMAYA HAKKI YOK" Büyük kulüpler çok koptuğu zaman teknik direktör değişikliği fayda getirmez, örnek Beşiktaş. Çok puan topluyor Galatasaray, muhteşem oynuyor. Fenerbahçe de özellikle geçtiğimiz yıl iyi kadro yaptı, hocanın da iyi yönetimiyle 99 puanla 2. oldu. Fenerbahçe'de Jose Mourinho ismi büyük bir ağırlık taşıyor. Teknik direktör Mourinho, Fenerbahçe'ye ne verdi? Türkiye'de antrenör takımı 1 tane var, o da Okan'ın (Buruk) takımı. 3 yedikleri maçta 4 atıyor. Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman, bu oyunu oynamaya hakkı yok. Teknik direktörün de böyle bir oyun oynatmaya asla hakkı yok. 📺%100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe'nin kadro yapısına baktığımız zaman, bu oyunu oynamaya hakkı yok. Teknik direktörün de böyle bir oyun oynatmaya asla hakkı yok. pic.twitter.com/7KAZdMXHwZ — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2024

"MOURINHO MAĞLUBİYETLERİ NORMAL SANIYOR" Jose Mourinho'nun bir oyuncu kadrosu var. Bazı oyuncu bazı yerlerde oynayamaz. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Benim ilk hafta Haziran'da gelen teknik direktörüm, 15 lig 6-7 Avrupa maçında hala kısır oyunu, Fenerbahçe'ye yakışmayan oyunu ortaya koyuyorsa hiçbir şey vermemiştir. Geçen yıla dönelim, hemen hemen bu kadro tek kale maç yapıyordu. Bu sene 88-90 puanı gören şampiyon olur. Mourinho, mağlubiyetleri Türkiye'de normal sanıyor. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): José Mourinho, mağlubiyetleri Türkiye'de normal görüyor. pic.twitter.com/NOQN4gVQEo — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2024

"MOURINHO TAKIMI YERLE BİR ETTİ" Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum ben taraftarın sevdiğini de biliyorum. Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Ancak böyle yapabilirdi. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. Geçen hafta Amrabat'ı çıkardı, Szymanski'yi Fred'i yanına çekti. Çift santrfora döndüğü zaman bunu istiyorum Mourinho'dan. Jose Mourinho'ya ve tüm teknik direktörlere saygım var ama bir teknik direktör takım geçen seneki formatta ne oynamış bakar. Fenerbahçe 99 puan topladı ve geçen sene görevini yaptı. 💥 "Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti."



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Amrabat, Fenerbahçe'de oynamaz demiyorum ben taraftarın sevdiğini de biliyorum. Jose Mourinho bu takımı yerle bir etti. Ancak böyle yapabilirdi. Fenerbahçe, Amrabat ile çift ön libero oynayamaz. pic.twitter.com/mbDZ0q0mxz — HT Spor (@HTSpor) December 20, 2024