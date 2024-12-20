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        Haberler Dünya Zelenskiy: Putin bir deli | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Putin bir deli ve insan hayatına değer vermiyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avrupa Konseyinin Brüksel'deki toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zelenskiy, Putin'in Oreşnik füzesi ile yapılmasını istediği deneyle ilgili soruyu yanıtladıktan sonra "Putin bir deli ve çok tehlikeli biri. İnsan hayatına zerre değer vermiyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:40
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        Zelenskiy: Putin bir deli
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        Ukrayna Devlet Başkanı 19 Aralık'ta Avrupa Konseyinin Brüksel'deki toplantısına katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında sert açıklamalarda bulundu.

        Zelenskiy "Putin bir deli, herkes için çok tehlikeli biri. İnsan hayatına zerre değer vermiyor. Bence o da kendinin bir deli olduğunu düşünüyor. Öldürmeyi seviyor." dedi.

        "TRUMP'IN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Zelenskiy, 47. ABD Başkanı ile olan görüşmesine dair soruya ise "Ne diyebilirim, Başkan Trump çok güçlü bir adam, onun bizim yanımızda olmasını çok istiyorum. Bu çok önemli. Onunla savaş hakkında daha detaylı konuşmak istiyorum çünkü o savaşın içinde değildi çünkü bu süreçte başkan değildi. Trump'ın bu savaşı bitirmek için bize yardımcı olmasını istiyorum." dedi

        Zelenskiy ateşkes hakkında da konuşarak "Sadece ateşkesten bahsedilmesine de karşıyım. Diyelim ki ateşkes oldu ve Putin 5-6 ay sonra vazgeçti, ne olacak? Bu ateşkesi yapan herkes kaybetmiş olacak. Bu karara imza atanlar kaybedecek. Gerçek bir plana ihtiyacımız var, güçlü bir pozisyonda olmalıyız. Umuyorum ki ABD ve AB devletleri ile de bu konuda hemfikiriz." dedi.

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        BİRLEŞİK KRALLIK: UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZ SONSUZ

        Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya olan desteklerinin sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Healey "Ukrayna savaşmaya devam ediyor, bu Noel'e de savaşta giriyorlar. Bu sebeple biz de 200 milyon pound değerinde yeni bir yardım paketi açıkladık. İhtiyaçları olan bütün silahları onlara sağlayacağız. Benim savunma bakanı olarak görevim Ukrayna'yı en güçlü konumda tutmak. Bu durum ne kadar sürecekse biz de o kadar destek olmaya ve yardımları koordine etmeye devam edeceğiz." dedi.

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