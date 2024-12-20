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        Haberler Gündem Güncel "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı | Son dakika haberleri

        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı

        Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:14
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        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
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        TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

        Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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