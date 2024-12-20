Felaketten geriye kalanlar... Nükleer bir hayaletten doğan yaşam: Çernobil'de bugün hayat nasıl?

Bazı bilim insanları, radyasyonun etkilerinin hayvanlar için bile ıkincil bir tehdit oluşturduğunu, asıl tehlikenin insan etkisi olduğunu söylüyor. Ancak, Timothy A. Mousseau gibi bilim insanları, genetik mutasyonlar nedeniyle belirli hayvan türlerinin popülasyonlarının zarar gördüğünü iddia ediyor. Buna rağmen, bölgede vahşi hayvan populasyonları genel olarak şaşırtıcı derecede yoğun.