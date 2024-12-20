'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

SHOW TV'nin reyting rekortmeni, Gold Film yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri; Melis Civelek ile Zeynep Gür, her bölümde toplumsal olaylara, toplumun vicdanını sızlatan gelişmeleri dizinin ana hikâyesinde işleyerek izleyicilerin sorunlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak farkındalık oluşturulması konusunda dikkat çekiyor.

Ketche'nin yönettiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide; dikkat çekilen, o toplumsal olaylardan biri de domuz etinin ürünlerde gizli olarak kullanılıp satılması.

Bilindiği gibi ekim ayında Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinde; köfte ve dönerde domuz eti tespit edilmişti. Melis Civelek ile Zeynep Gür, bu gelişmeyi; 'Kızılcık Şerbeti'nin 78'inci bölümünde Ünal Ailesi'nin yedikleri dönerde domuz eti kullanılması şeklinde işlemişti. O bölümde dizinin karakterleri, diyaloglarında başka domuz eti kullananlar da olabileceğini dile getirerek izleyicilere, bu konuda uyarıda bulunmuştu.