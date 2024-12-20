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        Haberler Yaşam Dünyanın düz olması mümkün mü? Komplo teorisinin ardındaki gerçek: Düz dünya tartışmasının temelinde ne var?

        Dünyanın düz olması mümkün mü? Komplo teorisinin ardındaki gerçek: Düz dünya tartışmasının temelinde ne var?

        Sosyal medyanın etkisiyle yayılan komplo teorileri, bilimsel gerçeklere meydan okuyor. Düz dünya teorisi, bu meydan okumanın en dikkat çekici örneklerinden biri. Peki, insanlar neden hala bilimsel olarak çürütülmüş bir fikre inanıyor? Bu sorunun cevabını tarih, toplum ve psikolojide bulabiliriz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 09:30 Güncelleme: 20.12.2024 - 09:30
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        Düz Dünya, dünyanın ya dairesel ya da kare şeklinde düz bir disk olarak var olduğuna inanılan bir algıdır. Bu görüş, eski dönemlerde yaygın bir inançken, bilimsel gözlemler dünyanın şeklinin küresel veya elipsoidal olduğunu ortaya koydu.

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        Ancak modern zamanlarda bu düz dünya fikri sosyal medyada yeniden canlanmış ve bilimsel kanıtlara rağmen yayılmaya devam etmektedir. İşte bu görüş hakkında bilmeniz gerekenler...

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        GELENEKSEL DÜZ DÜNYA TASARIMLARI

        Dünya’nın eğriliğini gözlemlemek için yüzeyden en az 10.668 metre yükseğe çıkılması gerekir. Eski medeniyetlerin teknolojisi bu yüksekliklere ulaşılamayacak kadar sınırlıydı ve insanlar etrafındaki dünyayı düz ve hareketsiz olarak algıladı.

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        Bu algılar, güneşin ve ayın hareketleri gibi doğal olaylarla daha da pekışti. Bu gök cisimleri düz bir ufuk hattına göre doğudan doğar ve batıdan batıyor gibi görünüyordu.

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        Farklı medeniyetlerin kayıtlarında düz dünyaya dair tasvirlere rastlanabilir. Örneğin, eski Mısır ve Mezopotamya kültürlerinde dünya, okyanusun üzerinde bir disk olarak tasvir edilmiş ve gökyüzü bu diskin üzerinde bir kubbe olarak hayal edilmiştir.

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        1000 yılına ait bir Irak tabletinde Babil, düz bir diskin merkezinde gösterilmektedir. Antik Yunan filozofu Anaksimandros ise düz bir diskin silindirin üstünde durduğuna inanıyordu.

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        Nors mitolojisinde düz dünya, bir okyanusun çevrelediği düz bir alan olarak tasvir edilmiş ve merkezde bir dünya ağacı ya da sütunu yerleştirilmiştir. Hindistan’da bazı kutsal metinler düz dünya fikrini, üst üste yığılmış düz disklerden oluşan bir yapı olarak betimlerken, bazıları bunu yatay bir çark şeklinde tanımlar.

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        MODERN DÜNYADA DÜZ DÜNYA FİKRİNİN YENİDEN DOĞUŞu

        1830’larda Britanya’da, yazar Samuel Birley Rowbotham liderliğindeki bir komün, bilimsel ilerlemelere karşı bir tepki olarak düz dünya kavramını yeniden gündeme getirdi.

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        Bu grup, dünya’nın bir disk olduğuna ve Kuzey Kutbu’nun bu diskin merkezinde yer aldığına inanıyordu. Diskin kenarlarında ise okyanusları çevreleyen bir buz duvarı bulunduğuna inanılıyordu. Bu topluluk, döneminin şaşırtıcı bir sembolü olarak kabul edilmişti.

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        DÜZ DÜNYA DERNEĞİ

        Modern düz dünya hareketi, 1950’lerde Britanya’da ortaya çıkan Flat Earth Society (Düz Dünya Derneği) ile mütevaſfih bir şekilde gelişti. Ancak bu hareketin uluslararası yayılması özellikle internetin ve sosyal medyanın etkisiyle 2000’lerde hız kazandı.

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        2009 yılında uluslararası bir başlangıç yaparak düz dünya konferansları düzenlemeye başladılar. Bazı topluluklar, dünyayı üzerinde yıldızların döndüğü bir kubbe ile kaplı düz bir disk olarak tasvir ediyor.

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        Diğerleri ise güneşin ve ayın yalnızca 50 kilometre çapında olduğunu ve dünyanın üzerinde 5.500 kilometre yükseklikte bir daire çizerek döndüğünü öne sürüyor.

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        DÜZ DÜNYA FİKRİNİN YAYGINLAŞMASININ NEDENLERİ

        Bilimsel kurumlara olan güvensizlik, komplo teorilerinin yayılması, topluluk içindeki dayanışma ve sosyal medya aracılığıyla yanlış bilginin hızla yayılması, düz dünya fikrinin yeniden popüler hale gelmesinin temel nedenleridir.

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        Düz dünya fikrinin ulaştığı geniş kitleler bilim insanlarını endişelendirmiştir. Bilimsel camia, bu algıyı yıkmak için sosyal medyada düz dünya modellerini çürüten kampanyalar başlatmıştır.

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        Diğer bir yandan, araştırmacılar, eleştirilere karşı daha duyarlı bir yaklaşım benimsemektedir. Düz dünya görüşlerini savunanların sorularını ciddiye alarak bilimsel bilgi ile halk arasındaki güveni yeniden tesis etmeye çalışmaktadırlar.

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        SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

        Sosyal medya, düz dünya hareketinin öne çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. YouTube, bu topluluklar için bir içerik merkezi olarak kullanılırken, Facebook idari bir platform görevi görümekte, Twitter ise mesajları yaymaktadır.

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        Dr. Jennifer Beckett’in belirttiğine göre, bu platformlar, yanlış bilginin yayılması için etkili bir ekosistem yaratmıştır. YouTube, küre dünya gerçeğini reddeden belgesel tarzı videolar sunarken, izleyicilere bu görüşlere dair bir topluluk hissi kazandırır.

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        KRİTİK DÜŞÜNME VE BİLİMSEL GERÇEKLER

        Yanlış bilgiyle başa çıkmak için eleştirisel düşünme becerileri geliştirilmelidir. Akademisyenler ve bilim insanları, bilgi birikimlerini halkın sorularını yanıtlamak için kullanarak toplumsal güveni yeniden kazanmaya çalışmaktadırlar.

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        Dr. Beckett, bilgiye ulaşmanın en iyi yolunun ana akım medyayı ve bilimsel kurumların sunduğu kaynakları incelemek olduğunu vurgular.

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