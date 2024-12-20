Oksijen tüpü patladı! İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var Manisa ve Muğla'dan peş peşe acı haberler geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Benzer bir facia Muğla'nın Menteşe ilçesinde de yaşandı. İlçede iki katlı bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi. Feci olaydan saatler öncesinde ise evde baca temizliği yapıldığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:32 facebook

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