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        Haberler Dünya Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 22 gündür sürüyor | Dış Haberler

        Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 22 gündür sürüyor

        Gürcistan hükümetinin AB ile katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı düzenlenen protestolar, 22. gününde devam etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 07:27 Güncelleme: 20.12.2024 - 07:27
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        Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıl boyunca gündeme getirmeyeceklerine yönelik kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler sürüyor.

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        Hükümete tepki gösteren protestocular, gece saatlerinde yeniden başkent Tiflis'te sokağa çıktı.

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        Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

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        Parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep eden göstericiler, gece yarısına kadar burada kaldı.

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        Göstericiler, Gürcistan ile AB, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdı.

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        ABD ve Birleşik Krallık, bazı Gürcistanlı yetkililer hakkında yaptırım uygulama kararı almıştı.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Gürcistan
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