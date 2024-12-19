Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Şam'a ziyaret | Dış Haberler

        ABD'den Şam'a ziyaret

        ABD Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatı Barbara Leaf önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.12.2024 - 22:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Şam'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.

        Barbara Leaf'in HTŞ Lideri Colani ile görüşmesi bekleniyor.

        BLİNKEN'DAN HTŞ'YE YEŞİL IŞIK

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bloomberg News'e verdiği röportajda Suriye'deki son durumu ve ülkedeki geçiş sürecini değerlendirdi.

        Şu ana dek HTŞ lideri Ahmed eş Şara'nın (Ebu Muhammed el Culani) yaptığı açıklamaların olumlu olduğunu ve ilk adımların da yapıcı olduğunu kaydeden Blinken, esas olarak somut olumlu adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

        REKLAM

        HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak HTŞ'nin "terör listesinden" çıkarılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı.

        Blinken, “HTŞ lideri Bay (Ebu Muhammed) Colani’den olumlu açıklamalar duyduk ancak herkesin odaklandığı şey, sahada gerçekte neler olduğu. Herkesi kapsayan bir Suriye inşa etmek için çalışıyorlar mı?” değerlendirmesini yaptı.

        ABD’nin yetkilileri Suriye’ye gönderme ihtimali konusunda ülkedeki tüm aktörlerle "doğrudan iletişim" kurmanın önemine dikkat çeken Blinken, "Olabildiğince açık konuşmak, dinlemek, sürecin seyrini ve nereye gitmek istediklerini elimizden geldiğince iyi anlamak önemli. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yetkililer gönderme sürecini düşüneceğiz." dedi.

        Blinken, geçiş sürecinde HTŞ ve yönetimde rol alan diğer grupların bu süreci bir mezhep temeline dayandırmadan, tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde, azınlıkların haklarını da koruyarak ve DEAŞ gibi terör örgütlerine alan bırakmadan yürütmeleri durumunda uluslararası toplumun desteğinin hızlıca geleceğini belirtti.

        Bakan Blinken, “Eğer bu adımları atar ve uluslararası toplumun beklediği diğer kriterleri yerine getirirlerse, (tanınma ve destek açısından) çok olumlu bir süreci görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için HTŞ ve orada bulunan diğer grupların kapsayıcı bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor." yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Türkiye'nin talip olduğu uçak: Eurofighter
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Putin Batı'yı düelloya davet etti
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kaçırıp fidye istediler! 4 kişi tutuklandı
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Kasımpaşa'nın gençleri tarih yazdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ve Pezeşkiyan ile görüştü
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Türk-İş: Asgari ücret talebimiz 29 bin 583 TL
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        Güvenpark'taki panoya inceleme başlatıldı
        "Ben çok iyiyim"
        "Ben çok iyiyim"
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla kupada turladı!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        İsmail Yüksek'e Fransız talip!
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        19 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Husiler Tel Aviv'i vurdu
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Menajerinden Roma'ya rest: Karar verin!
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Covid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        Wanda ile Icardi'nin velayet savaşı
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!