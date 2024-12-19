ABD'de drone karmaşası! UFO tartışmalarını beraberinde getirdi

ABD'de yeni başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanırken ilginç bir tartışma ortaya çıktı.

Ülkenin hatta dünyanın farklı ülkelerinde de benzerleri görülen hava araçları UFO ya da yeni adıyla UAL yani "Tanımlanamayan Anormal Olay" tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sosyal medya mecralarını kasıp kavuran UFO tartışmalarında birçok kişi, New Jersey'deki olaylarla ilgili tatmin edici bir açıklama alamadıklarını kaydederken, neredeyse her akşam görülen hava araçlarını için polise de ihbarlar yağmaya başladı.

New Jersey eyaleti yetkilileri, geçtiğimiz günlerde hava araçlarının çeşitli türlerde dronelar olduğunu ve tartışılmasına anlam veremediklerini kaydederken sosyal medya da onlarla hatta yüzlerce görüntü ortaya çıktı. Öyle ki görüntülerin sadece New Jersey'de değil Los Angeles, Washington ve ülkenin farklı bölgelerinde de kaydedildiği ifade edildi. REKLAM TRUMP: TUHAF BİR ŞEYLER DÖNÜYOR Önümüzdeki günlerde başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump da konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde sorulan bir soruya verdiği yanıtta, "Hükümet neler olduğunu biliyor. Tuhaf bir şeyler dönüyor ancak hükümet bunu halka anlatmak istemiyor. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini biliyorlar ve nedense yorum yapmak istemiyorlar ve bence ne olduğunu söylemek onlar için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"ANORMAL BİR DURUM YOK" Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde de ABD'de federal yetkililer, bir süredir tartışılan "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" tespit edemedikleri ve bu faaliyetlerin kamu güvenliği riski oluşturmadığı sonucuna vardı. AA'da yer alan habere göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı (Pentagon), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ortak yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, FBI'ın, son birkaç hafta içinde 5 binden fazla esrarengiz dron gözlemi konusunda şikayet aldığı hatırlatıldı. Teknik incelemeler sonucunda bu ihbarların büyük bir kısmının yasal ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait dronlarla ilgili olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, ayrıca bazı gözlemlerin insanlı sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve yanlışlıkla dron olarak bildirilen yıldızlardan kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

REKLAM "Dron olaylarında anormal bir şey tespit edilmedi." bilgisi verilen açıklamada, ayrıca bunların sivil hava sahası üzerinde ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski oluşturmadığı kaydedildi. Açıklamada, toplumdaki endişenin kabul edildiği belirtilerek, eyalet ve yerel makamlara gelişmiş insansız hava aracı (İHA) tespit teknolojisi ile kolluk kuvvetlerine destek sağlamaya devam edileceği bildirildi.

Kongre’den İHA tehditlerine karşı kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletecek yasanın çıkarılması çağrısı da yapılan açıklamada, ABD’de bir milyondan fazla FAA’ya kayıtlı dron bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği ifade edildi. GİZEMLİ DRONE TARTIŞMALARI İlk kez 18 Kasım'da New Jersey'nin Morris ve Somerset ilçeleri üzerinde gözlemlenen "gizemli" dron görüntüleri New York ve civarında da gözlemlenmeye başlanmış ve sosyal medyada paylaşılarak bir süredir endişe kaynağı olmuştu.

Görgü tanıkları insansız hava araçlarının bisiklet veya küçük bir araba büyüklüğünde olduğunu ifade ederken, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası üzerinde de dron tespit edilmesi nedeniyle yetkililer olası bir saldırı ihtimaline karşı bölgedeki uçuşlara kısıtlama getirmişti. Beyaz Saray, "gizemli" dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklarken, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de söz konusu dronların ABD'nin doğu yakasına yakın bölgede, İran'a ait gemiden havalandırıldığı iddialarıyla ilgili, "Bunda hiçbir doğruluk payı yok." ifadesini kullanmıştı.