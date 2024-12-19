Ukrayna tekrardan uzun menzilli füze kullandı

Ukrayna Rusya'yı uzun menzilli füzelerle hedef aldı Ukrayna 18 Aralık akşam saatlerinde Dnipro şehri yakınlarından ateşlediği ATACMS ve Storm Shadow uzun menzilli füzeleriyle Rusya'yı hedef aldı. Füzeler Rusya'nın Karadeniz kıyılarına yakın olan şehri Rostov'u hedef alırken yalnızca bir adet Storm Shadow füzesi isabet kaydetti. Diğer füzeler Rus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptıkları görüşme sonrasında Fransa'nın bir Ukrayna birliğini daha eğitebileceğini söyleyerek Fransa'ya teşekkürlerini iletti.

Habertürk Giriş: 19.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:50 facebook

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