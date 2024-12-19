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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Mısır'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

        Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesi bekleniyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceği, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.

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