Onur Ünlü, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, başrollerinde ise Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in yer aldığı 'Şımarık' filminin galası gerçekleştirildi. Ünlü, galaya yeni sevgilisiyle katıldı. İkili, birlikte el ele objektif karşısında poz verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yapımcılığını Kunay Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu; başrollerinde ise Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığı 'Şımarık' filminin galası gerçekleşti.
20 Aralık'ta gösterime girecek olan 'Şımarık' filminin oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Ecem Özkaya, Melisa Döngel, Güven Kıraç, Evliya Aykan, Cemal Hünal, Efekan Can, Değer Soysal, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz yer alıyor.
"GEL HAYATIM, POZ VERELİM"
Galaya yeni sevgilisiyle katılan yönetmen Onur Ünlü, basın mensuplarının fotoğraf çekmeye çalıştığını fark edince; "Neden koşturuyorsunuz" dedikten sonra kız arkadaşına esprili bir şekilde "Gel hayatım, poz verelim" diyerek yanına çağırdı.
Onur Ünlü daha sonra gazetecilerin "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi.
"ŞIMARIK İNSANLARLA HİÇ KARŞILAŞMADIK"
Oyuncu Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat da filmin fragmanını izleyip beğendiklerini ifade edip "Gülüp eğleneceğimizi düşünüyoruz, Kerem’in rolü çok yakışmış" ifadelerini kullandı.
Zeynep Tuğçe Bayat, gazetecilerin; "Filmdeki konu şımarık insanlar üzerine, peki hayatınızda şımarık insanlar var mı? Varsa nasıl tahammül ediyorsunuz?" sorusuna ise "Şımarık kedilerimiz var, onlarla çok uğraşıyoruz. Hayvanlarla vakit geçirmek çok güzel, eğlenceli. Onun dışında şımarık insanla hiç karşılaşmadık" yanıtını verdi.
"KAFAMIZDA BİRKAÇ İSİM NETLEŞTİRDİK"
Öte yandan ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat, hamilelik sürecinin güzel geçtiğini ifade edip; "Kafamızda ufak ufak birkaç isim netleştirdik. Çevremizdekiler, 'Yüzünü görünce isim koyun' gibi şeyler söylüyorlar ama bakacağız" dedi.
"BİZ ERKEKLER KADINLARIMIZIN YANINDA HİÇBİR ŞEYİZ"
Cansel Elçin ise, eşiyle ilgili "Zeynep'i tebrik etmek istiyorum. Bu süreci inanılmaz iyi geçirdi, çok cesur ve çok çalışkandı. Biz erkekler, kadınlarımızın yanlarında hiçbir şeyiz, gerçekten takdir ediyorum eşimi" ifadelerini kullandı.
Ardından ünlü çift, gazetecilerin "Evinizi de taşımışsınız, hayırlı olsun?" ifadelerini kullanması üzerine "Evet taşındık. Tek başına yaşarken insan hiç öyle düşünceleri olmuyor ama bebek gelince daha rahat, daha huzurlu olsun diye böyle bir karar aldık" dedi.
"HAYATIMIN AŞKINI BULDUM"
Filmin galasına eşi Barbaros Çıtmacı ile katılan Gülnur Tutumoğlu da; "Güzel bir film bekliyoruz" dedi. Tutumoğlu daha sonra "Çok keyifli bir filme benziyor, oyuncu kadrosu da zaten mükemmel ötesi. Keyif alacağımız bir film olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
İki ay önce evlenen çift, yılın kendileri için çok güzel geçtiğini söyledi. Gülnur Tutumoğlu, "Hayatımın aşkını buldum ve evlendim, bunun ötesi yok benim için" diyerek mutluluğunu paylaştı. Çift, yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk dilediklerini belirtti.
"HİÇBİR ZAMAN İLİŞKİLERİMDE PRENSES GİBİ OLMADIM"
Yeliz Şar da filmin senaryosuna hakim olduğunu belirterek oyuncu kadrosuna ve filme olan beğenisini dile getirdi. Şar, gazetecilerin "Filmin adı gibi hayatınızda şımarık insanlar var mı?" sorusuna; "Olmaz olur mu? Kadınlar biraz şımarık olur da şimdiki zamanda erkekler daha çok şımarık olmaya başladı. İlişkilerde prenses erkekler çıktı diye bir söylenti var. Ben hiçbir zaman ilişkilerimde de arkadaşlarımda da prenses gibi bir kadın olmadım öyle de hissettirilmedim. İnşallah hissederim ama var öyle şeyler" şeklinde yanıt verdi.
Yeliz Şar, ardından ilişkilerde prensesin kim olması gerektiği sorulması üzerine "Kadın olmalı tabii yoksa ilişkinin bir anlamı var mı?" ifadelerini kullandı.
Yeliz Şar, ayrıca geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın ilişkileri etkilediği yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Bunu duyuyorum ama ben bugüne kadar Instagram’dan yazan kimseyle tanışmadım. O kadar rahat oluyorlar ki hemen soru - cevap buluşup bitiyorlar. Çok çabuk tüketim her şey bu kadar kolay olmamalı. Elini tutmak ona ulaşmak bile bir tatlı olsun. Daha çok da burada kadınlara kızıyorum ama ne yapalım öyle hoşlarına gidiyor. TikTok mesela ona hiç girmedim ne olduğunu bilmiyorum ama ilişkileri bozduğuna inanıyorum böyle şeylerin" diyerek sosyal medyanın etkilerine dikkat çekti.
'ŞIMARIK' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde Mete (Kerem Bürsin) zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğludur. Babası, (Ahmet Mümtaz Taylan) Mete'nin durmak bilmeyen taşkınlıklarına son vermek için onu sıra dışı bir cezaya çarptırır. Mete'yi zamanda yolculuk yaptığına inandırarak 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderir. Mete, burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanır. Mete'nin köyde karşılaştığı Asena (Melis Sezen), onun hayatını tamamen değiştirecektir.