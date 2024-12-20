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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına bu görüşmenin gerçekleştiği kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 01:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:22
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        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına bu görüşmenin gerçekleştiği kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler.

        Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar.

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        Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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