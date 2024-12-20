Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, camiada birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına bu görüşmenin gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç ve bir önceki başkanımız Aziz Yıldırım bir araya geldiler. Camiamızda birlik ve beraberlik ortamının oluşturulması adına gerçekleştirilen bu anlamlı görüşmede; Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, Genel Sekreterimiz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci ve Bülent İşcan da yer aldılar. REKLAM Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."