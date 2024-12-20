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        Haberler Gündem 3. Sayfa İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber | Son dakika haberleri

        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedeni bulundu

        İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi duyuran eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 00:25 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:50
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        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
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        İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

        Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı.

        Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti.

        OTOPSİ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

        AA'nın haberine göre Banu Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

        26 KASIM'DA KAYBOLMUŞTU

        Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

        Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

        Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.

        Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.

        Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuştu.

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        #Son dakika haberler
        #İngiltere
        #ORHAN EKREN
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