Meteoroloji açıkladı! Yeni yağışlı sistem geliyor! Türkiye'nin batısında yağmur var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Türkiye'nin batısı yeni yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Trakya ve Ege'nin kıyı kesimleri sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.