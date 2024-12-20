Kasımpaşa, Altın Gençleri ile Türkiye Kupası'nda tur atladı

Süper Lig'de 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, 5. tur maçında konuk olduğu 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Rakibi karşısında mücadeleye 19 yaş altı oyuncularıyla çıkan Kasımpaşa, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Yiğit'in 8. dakikada attığı golle tur biletini cebine koydu.

PAŞA, U19 TAKIMIYLA ÇIKTI

Kasımpaşa, kupa maçında sahaya 19 yaş altı takımıyla çıktı. 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer aldı. Maça 11'de başlayan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yaptı.

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Sahadaki emek, soyunma odasındaki coşkuya dönüşüyor.



Gençlerimizin azmiyle gurur duyuyoruz! 👏 Daha nice zaferlere birlikte! 💪🔵⚪️#Kasımpaşa #SemtAşkı pic.twitter.com/atQnTDURcC — Kasımpaşa (@kasimpasa) December 19, 2024

KASIMPAŞA'DAN PAYLAŞIM: TARİHİ BİR BAŞARI!

Kasımpaşa Kulübü, U19 takımının aldığı galibiyet sonrası sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunarak genç futbolcuları tebrik etti. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, U19 takımımız gösterdiği üstün performansla Gençlerbirliği’ni eleyerek tarihi bir başarıya imza attı! Genç oyuncularımızın istek, arzu ve gayreti, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı simgeliyor. Her birini tebrik ediyor, nice başarılar diliyoruz."

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, U19 takımımız gösterdiği üstün performansla Gençlerbirliği’ni eleyerek tarihi bir başarıya imza attı! 💪



Genç oyuncularımızın istek, arzu ve gayreti, kulübümüzün geleceğine olan inancımızı simgeliyor. Her birini tebrik ediyor, nice… pic.twitter.com/sBkO593Ti4 — Kasımpaşa (@kasimpasa) December 19, 2024

EMİRHAN YİĞİT: TARİH YAZDIK, ÇOK MUTLUYUZ

Kasımpaşa'nın galibiyet golünü atan 18 yaşındaki Emirhan Yiğit, tarihe geçen günü HT Spor'a anlattı: "Şu an çok gururluyum. A takımımız bize güvendi. Mücadelemiz çok önemliydi. Kulübümüz gençlere çok değer veriyor. Kasımpaşa olarak Türkiye'nin en iyi alt yapısına sahibiz. Bugün adeta tarih yazdık. Hepimiz çok mutluyuz. Bu başarımızın devamını getirmek istiyoruz."

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İBRAHİM YILDIZ MÜCADELEYİ DEĞERLENDİRDİ: PAŞA'NIN GENÇLERİ TARİH YAZDI

Kasımpaşa'nın gençleri Türkiye Kupası’nda Ankara’da Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek gruplara kaldı.

Kasımpaşa daha önce yayıncı kuruluşun yayın geliri konusundaki tutumu nedeniyle kupaya katılmayacağını açıklamıştı. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun çağrısı ile yapılan görüşme sonrası maça çıkma kararı alındı.

Ankara’da 1.Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği karşısına U19 takımı ile çıkan Lacivert-Beyazlı gençler, üstün performansla aldıkları galibiyetle gruplara kalırken tarihi bir başarıya da imza attılar.

Futbol tarihimizde ilk diyebileceğimiz bir karar ve sonuç unutulmazlar arasına girdi.

Kasımpaşa bilindiği gibi Kemerburgaz’daki tesisleri ve ekonomik yapısı ile Türkiye’nin en iyisi olmanın yanı sıra Avrupa’da da gıpta edilen bir kulüp olarak dikkat çekiyor.

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Şampiyonlar Ligi maçlarına gelen Avrupa takımlarının antrenman yapmak için seçtiği Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri her zaman övgü alıyor.

Çim sahalar, antrenman tesisleri, modern çalışma metotları ve yönetimi ile örnek olan Kasımpaşa, altyapı için kurulan spor akademisi ile de başarısını sürdürüyor.

Milli takımlara gönderdiği oyuncular, A takım kadrosuna alınanlar her geçen gün çoğalırken, Lacivert-Beyazlı kulüp gelecek adına attığı adımların sonucunu Türkiye Kupası’nda aldığı galibiyetle gösterdi.

Gençlerbirliği karşısına yaşları 15 ile 19 arası değişen bir kadro ile çıkan Kasımpaşa'nın tarihi başarısını gerçekleştiren takım kadrosunu bir kez daha yazmakta yarar var.